Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, российские оккупанты пытаются истощить украинскую ПВО массированными атаками беспилотников.

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Почему атаки беспилотников происходят ночью

Как рассказал Романенко, разные вражеские беспилотники можно сбивать не только с крупных зенитных ракетных комплексов. Для этого также используют мобильные группы, имеющие на вооружении крупнокалиберные пулеметы или легкие ЗРК.

Впрочем, именно ночью мобильным группам гораздо труднее работать. Тогда сложно обнаружить беспилотники, ведь их практически не видно, но слышно.

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Романенко призвал быть осторожными 9 мая. Оккупанты могут нанести еще один массированный удар, ведь это одна из сакральных дат для захватчиков. В любом случае следует быть осторожными.

Возможность есть. Нужно быть внимательными. Эта сакральность в их подходах не миновала. Следует вести себя осторожно,

– отметил Романенко.

Ночная атака дронами: коротко