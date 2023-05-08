Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, российские оккупанты пытаются истощить украинскую ПВО массированными атаками беспилотников.
К теме Россия ударила Х-22 по Одесщине: куда попали ракеты
Почему атаки беспилотников происходят ночью
Как рассказал Романенко, разные вражеские беспилотники можно сбивать не только с крупных зенитных ракетных комплексов. Для этого также используют мобильные группы, имеющие на вооружении крупнокалиберные пулеметы или легкие ЗРК.
Впрочем, именно ночью мобильным группам гораздо труднее работать. Тогда сложно обнаружить беспилотники, ведь их практически не видно, но слышно.
Смотрите разговор с Игорем Романенко на ютубе 24 Канала
Романенко призвал быть осторожными 9 мая. Оккупанты могут нанести еще один массированный удар, ведь это одна из сакральных дат для захватчиков. В любом случае следует быть осторожными.
Возможность есть. Нужно быть внимательными. Эта сакральность в их подходах не миновала. Следует вести себя осторожно,
– отметил Романенко.
Ночная атака дронами: коротко
- Российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками в ночь на 8 мая. Значительная часть из них была направлена на Киевщину.
- Известно, что украинская ПВО уничтожила все беспилотники, которые запустили оккупанты. Их было 35.
- К сожалению, некоторые обломки беспилотников упали во дворы домов. Поэтому были повреждены здания и автомобили.
- Как подчеркнули в Минобороны, россияне в очередной раз продемонстрировали, что именно они являются нацистами. Этот удар был нанесен 8 мая в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Оккупанты обязательно уйдут, как и их предшественники.