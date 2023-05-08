Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, російські окупанти намагаються виснажити українську ППО масованими атаками безпілотників.

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Чому атаки безпілотників відбуваються вночі

Як розповів Романенко, різні ворожі безпілотники можна збивати не лише з великих зенітних ракетних комплексів. Для цього також використовують мобільні групи, які мають на озброєнні великокаліберні кулемети або легкі ЗРК.

Утім, саме вночі мобільним групам значно важче працювати. Тоді складно виявити безпілотники, адже їх практично не видно, але чутно.

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Романенко закликав бути обережними 9 травня. Окупанти можуть завдати ще один масований удар, адже це одна з сакральних дат для загарбників. В будь-якому випадку варто бути обережними.

Можливість є. Потрібно бути пильними. Ця сакральність у їхніх підходах не минула. Варто поводити себе обережно,

– зазначив Романенко.

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