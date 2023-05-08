Кореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук зафіксувала наслідки ворожої атаки та руйнування. За її словами, у Святошинському районі є два епіцентри – у першому випадку пошкоджено багатоповерхівку – замість стіни буквально утворилась діра.

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Ще в одному дворі у Святошинському районі наслідки після падіння уламків "Шахідів" теж не менш значні: цивільні автівки, що стояли поруч, сильно пошкоджені – одна із них загорілась.

Вибуховою хвилею у квартирах навколишніх будинків вибило вікна, балкони.

Наслідки падіння уламків "Шахідів" у Києві: відео

Скільки авто пошкоджено

За даними ДСНС, у Святошинському районі уламками пошкоджено 5 автомобілів, що були припарковані біля будинку. Уламками також було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.

У поруч розташованому житловому будинку у двох під'їздах з 1 по 13 поверхи пошкоджено віконні блоки та 6 автомобілів, які були припарковані неподалік.



Внаслідок атаки дронів пошкоджено цивільні автівки киян / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук



Пошкоджені авто внаслідок падіння уламків "Шахідів" / Фото 24 Каналу, Валентини Поліщук

До слова, в КМДА розповіли, що у Солом'янському районі також пошкоджено резервуар (5 тонн) з витоком дизельного пального, але без загоряння. На стоянці пошкоджено ще 15 вантажних та 5 легкових авто.

Коротко про нічну атаку на Київ

Росія атакувала столицю 30 дронами типу "Шахід" – їх усі вдалося збити.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що це була наймасованіша атака на столицю від початку повномасштабної війни.

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