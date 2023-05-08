Міський голова зауважив, що наші захисники збили усі російські дрони-камікадзе. Однак, без постраждалих серед цивільних не обійшлося.

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Чи є жертви і постраждалі внаслідок російської атаки дронами

Завдяки ППО ніхто не загинув. Наразі 5 людей поранені,

– розповів Кличко.

Поранення отримали жителі будинку у Святошинському районі. Міський голова додав, що двоє постраждалих перебувають у лікарні. Одну людину вже прооперували, на щастя, загрози життю немає.

Також Кличко розповів, що є пошкодження будинків, дитячих садків, шкіл. Відповідна комісія проаналізує пошкодження будинків, у які влучили уламки дронів ворога.

Місто зробить усе можливе, щоб якнайшвидше допомогти відновити будівлі, щоб люди повернулися у свої домівки", – зазначив міський голова.