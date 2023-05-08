Так, троє працівників складу отримали поранення. Наразі тривають оперативно-рятувальні роботи.

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Начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук розповів, що станом на ранок 8 травня рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула після влучання ракети Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури. Цей склад розташований на території Одеського району.

Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці – нікого не госпіталізовано. Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи,

– зазначив Крук.

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Важливо! Вночі 8 травня ворог здійснив ракетний удар по Одеському району з літаків стратегічної авіації.

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