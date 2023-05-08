Так, трое работников склада получили ранения. В настоящее время продолжаются оперативно-спасательные работы.

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Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук рассказал, что по состоянию на утро 8 мая спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры. Этот склад находится на территории Одесского района.

Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте – никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы,

– отметил Крук.

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По состоянию на 11:10 стало известно, что из-под завалов достали тело охранника, считавшегося пропавшим без вести. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

Важно! Ночью 8 мая враг нанес ракетный удар по Одесскому району из самолетов стратегической авиации.

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