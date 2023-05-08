Так, трое работников склада получили ранения. В настоящее время продолжаются оперативно-спасательные работы.
Обратите внимание Часть ракет не долетела до Одесской области во время ночной атаки: в Воздушных силах назвали причины
Из-за ракетного удара по Одесщине есть пострадавшие
Начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук рассказал, что по состоянию на утро 8 мая спасатели ликвидировали пожар, который вспыхнул после попадания ракеты Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры. Этот склад находится на территории Одесского района.
Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте – никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести. Продолжаются оперативно-спасательные работы,
– отметил Крук.
Последствия прилета ракеты в Одесскую область / фото ГСЧС Украины
По состоянию на 11:10 стало известно, что из-под завалов достали тело охранника, считавшегося пропавшим без вести. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.
Ракетный обстрел Одесской области: все, что известно
- В Воздушных силах ВСУ рассказали, что около полуночи оккупанты атаковали Одесщину из бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3. В общем осуществлено 8 пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым).
- Враг попал по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.
- Кстати, часть ракет не достигла своих целей.
- По словам Натальи Гуменюк, враг атаковал регион стратегическими бомбардировщиками из направления Севастополя. Это еще одна сакральность и привязка к значимым датам и событиям.
- На участках, на которые попали ракеты, вспыхнули пожары на складском помещении. Это более 10 тысяч квадратных метров. В рекреационной зоне – 120 и 40 квадратных метров.
- Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что в результате ракетного удара площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров. Также есть повреждения нескольких домов. Основное пламя пожара потушили около 7 утра.