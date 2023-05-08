Городской голова отметил, что наши защитники сбили все российские дроны-камикадзе. Однако без пострадавших среди гражданских не обошлось.

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Есть ли жертвы и пострадавшие в результате российской атаки дронами

Благодаря ПВО никто не погиб. В настоящее время 5 человек ранены,

– рассказал Кличко.

Ранения получили жители дома в Святошинском районе. Мэр добавил, что двое пострадавших находятся в больнице. Одного человека уже прооперировали, к счастью, угрозы жизни нет.

Также Кличко рассказал, что есть повреждения домов, детских садов, школ. Соответствующая комиссия проанализирует повреждение домов, в которые попали обломки дронов врага.

Город сделает все возможное, чтобы как можно быстрее помочь восстановить здания, чтобы люди вернулись в свои дома", – отметил мэр.