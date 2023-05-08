У ніч проти 8 травня ворог випустив но нашій державі 35 ударних іранських БпЛА Shahed-136. Усі дрони збила ППО, однак деякі уламки літальних апартів завдали чимало шкоди. Зокрема, у Святошинському районі столиці.
Дивіться також Під прицілом був Київ та Одеса: усе, що відомо про обстріл у ніч на 8 травня
"Біль досі не відпускає"
У коментарі журналістам киянка Анастасія поділилася, що під час цієї атаки у її квартирі хиталися стіни. Водночас відомо, що дрон влучив у сусідню від її житлового будинку багатоповерхівку.
Коли почалися перші вибухи, сигналізації від машин почали волати на весь двір. Я прокинулася, але коли уламок від дрона попав у сусідній будинок, наш прямо захитало, я думала, що стіни попадають, бо шибки затрусилися, а стіни тряслися. Дуже гучно було,
– сказала жінка.
Окрім того, вона зазначила, що в цей момент дуже злякалася та серце її серце фактично вилітало з грудей.
Кошеня спало зі мною, і коли цей вибух стався, воно бідне злякалося і десь заховалося, я досі не можу його знайти. За цей рік я вперше відчула, що серце вже ледве витримує це все, біль досі не відпускає,
– зазначила вона.
Квартира, яка постраждала від влучання уламка БпЛА: дивіться відео
Більше про атаку
- Важливо, що це вже четвертий за останні 8 днів – від початку травня – обстріл столиці російськими окупантами. Очевидно, головною його ціллю є терор мирного населення, адже жоден з безпілотників не долетів "куди потрібно" – усі дрони збила ППО.
- За попередньою інформацією, внаслідок цього обстрілу постраждало 5 людей та жертв, на щастя, немає. Також кількість госпіталізованих – мінімальна.
- Водночас було пошкоджено чимало автомобілів, резервуар з паливом у Солом'янському районі та деякі житлові будинки.