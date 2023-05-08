У ніч проти 8 травня ворог випустив но нашій державі 35 ударних іранських БпЛА Shahed-136. Усі дрони збила ППО, однак деякі уламки літальних апартів завдали чимало шкоди. Зокрема, у Святошинському районі столиці.

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"Біль досі не відпускає"

У коментарі журналістам киянка Анастасія поділилася, що під час цієї атаки у її квартирі хиталися стіни. Водночас відомо, що дрон влучив у сусідню від її житлового будинку багатоповерхівку.

Коли почалися перші вибухи, сигналізації від машин почали волати на весь двір. Я прокинулася, але коли уламок від дрона попав у сусідній будинок, наш прямо захитало, я думала, що стіни попадають, бо шибки затрусилися, а стіни тряслися. Дуже гучно було,

– сказала жінка.

Окрім того, вона зазначила, що в цей момент дуже злякалася та серце її серце фактично вилітало з грудей.

Кошеня спало зі мною, і коли цей вибух стався, воно бідне злякалося і десь заховалося, я досі не можу його знайти. За цей рік я вперше відчула, що серце вже ледве витримує це все, біль досі не відпускає,

– зазначила вона.

Квартира, яка постраждала від влучання уламка БпЛА: дивіться відео

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