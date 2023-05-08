Ніч проти 8 травня була в Києві було неспокійною. Власне, загарбники хотіли атакувати Україну 35 іранськими БпЛА типу "Шахід", однак всі дрони збила ППО. Водночас речник Київської міської військові адміністрації Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону розповів, чи мали окупанти намір обстріляти аеропорт "Жуляни", – інформує 24 Канал.
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"Не впевнений"
За словами Шаманова, справді уламки одного з дронів було знайдено на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту "Жуляни". Однак малоімовірно, що це була цілеспрямована спроба загарбників атакувати інфраструктуру летовища.
Так, були знайдені уламки на смузі в "Жулянах". Я не впевнений, що це було намагання атакувати аеропорт. Тому що просто над територією аеропорту збили цей дрон,
– сказав речник.
Окрім того, він наголосив, що це вже 4 атака на Київ за останніх 8 днів – тобто від початку травня. З цього зрозуміло, що окупанти продовжуватимуть робити усе, аби не давати спокійно жити українцям.
Детально про обстріл
- Повітряна тривога під час цього обстрілу БпЛА тривала три з половиною години. "Шахіди" атакували столицю з різних напрямків.
- Жертв немає, однак є руйнування та травмовані. Зокрема, у Святошинському районі, за попередньою інформацією, пошкоджено 7 автомобілей, окрім того, ще одне авто горіло.
- Також були падіння уламків на житловий будинок, проїжджу частину. Загалом травмовано 5 людей.
- У Солом'янському районі було пошкоджено 15 вантажних, 5 легкових автомобілів та газову трубу. Пожежа не спалахнула. Ситуацію взяли під контроль відповідні служби.