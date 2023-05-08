Ночь против 8 мая была в Киеве беспокойной. Собственно, захватчики хотели атаковать Украину 35 иранскими БПЛА типа "Шахид", однако все дроны сбила ПВО. В то же время спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире национального телемарафона рассказал, намеревались ли оккупанты обстрелять аэропорт "Жуляны", – информирует 24 Канал.
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"Не уверен"
По словам Шаманова, действительно обломки одного из дронов были найдены на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту "Жуляны". Однако маловероятно, что это была целенаправленная попытка захватчиков атаковать инфраструктуру аэропорта.
Да, были найдены обломки на полосе в "Жулянах". Я не уверен, что это была попытка атаковать аэропорт. Потому что прямо над территорией аэропорта сбили этот дрон,
– сказал спикер.
Кроме того, он отметил, что это уже 4 атака на Киев за последние 8 дней – то есть с начала мая. Из этого ясно, что оккупанты будут продолжать делать все, чтобы не давать спокойно жить украинцам.
Подробно об обстреле
- Воздушная тревога во время этого обстрела БПЛА длилась три с половиной часа. "Шахиды" атаковали столицу по разным направлениям.
- Жертв нет, однако есть разрушения и травмированы. В частности, в Святошинском районе, по предварительной информации, повреждено 7 автомобилей, кроме того, еще один автомобиль горел.
- Также были падения обломков на жилой дом, проезжую часть. В общей сложности травмированы 5 человек.
- В Соломенском районе было повреждено 15 грузовых, 5 легковых автомобилей и газовую трубу. Пожар не вспыхнул. Ситуацию взяли под контроль соответствующие службы.