По данным мониторинговых групп, после вылета из аэродромов стратегическая авиация россиян отправилась в направлении Черного моря. Поэтому в ряде регионов предупреждают об угрозе ракетных ударов. Актуальную информацию о происходящем в регионах для вас собирает 24 Канал.

Обратите внимание Ракетная атака на Николаевщину и Херсонщину, "хлопок" в Крыму: хронология 438 дня войны

8 мая

7 мая