По данным мониторинговых групп, после вылета из аэродромов стратегическая авиация россиян отправилась в направлении Черного моря. Поэтому в ряде регионов предупреждают об угрозе ракетных ударов. Актуальную информацию о происходящем в регионах для вас собирает
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Ракетная атака на Николаевщину и Херсонщину, "хлопок" в Крыму: хронология 438 дня войны 8 мая
00:14 В окрестностях Киева работает ПВО. 00:06 В Киевской ОВ подтвердили работу в области. В Винницкой области объявлена воздушная тревога.
00:04 Отбой тревоги в Запорожской области. Карта тревог по состоянию на сейчас выглядит так: Актуальная карта тревог / Скриншот 00:00 Есть сообщения о взрывах в Киевской и Черниговской областях. 7 мая 23:54 Есть сообщения о взрывах в Херсоне.
23:52 В Одессе после взрывов вспыхнул пожар.
В Житомирской и Сумской областях - воздушная тревога. Между тем, на Днепропетровщине отбой, за исключением Никопольского района, где сохраняется угроза артиллерийского обстрела.
23:48 Винницкая область – тоже отбой тревоги. 23:40 Одесская, Николаевская и Херсонская области – отбой воздушной тревоги.
23:35 По сообщениям мониторинговых групп, российская авиация отходит от пусковых рубежей. Однако на Севере есть угроза атаки дронами. Потому в Киеве и области объявили тревогу. Актуальная карта воздушных тревог / Скриншот 23:29 В Одессе раздался взрыв.
23:25 Есть сообщения о взрывах в Одесской области. Мониторинговые группы сообщают о новых запусках.
Тем временем в Полтавской области объявлена тревога.
23:22 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области. 23:21 Мониторинговые группы сообщают о запусках ракет в направлении Одесской области.