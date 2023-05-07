По данным мониторинговых групп, после вылета из аэродромов стратегическая авиация россиян отправилась в направлении Черного моря. Поэтому в ряде регионов предупреждают об угрозе ракетных ударов. Актуальную информацию о происходящем в регионах для вас собирает 24 Канал.

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8 мая

00:14 В окрестностях Киева работает ПВО.

00:06 В Киевской ОВ подтвердили работу в области. В Винницкой области объявлена воздушная тревога.

00:04 Отбой тревоги в Запорожской области. Карта тревог по состоянию на сейчас выглядит так:

Актуальная карта тревог / Скриншот

00:00 Есть сообщения о взрывах в Киевской и Черниговской областях.

7 мая

23:54 Есть сообщения о взрывах в Херсоне.

23:52 В Одессе после взрывов вспыхнул пожар. В Житомирской и Сумской областях - воздушная тревога. Между тем, на Днепропетровщине отбой, за исключением Никопольского района, где сохраняется угроза артиллерийского обстрела.

23:48 Винницкая область – тоже отбой тревоги.

23:40 Одесская, Николаевская и Херсонская области – отбой воздушной тревоги.

23:35 По сообщениям мониторинговых групп, российская авиация отходит от пусковых рубежей. Однако на Севере есть угроза атаки дронами. Потому в Киеве и области объявили тревогу.

Актуальная карта воздушных тревог / Скриншот

23:29 В Одессе раздался взрыв.

23:25 Есть сообщения о взрывах в Одесской области. Мониторинговые группы сообщают о новых запусках. Тем временем в Полтавской области объявлена тревога.

23:22 Воздушная тревога объявлена в Черниговской области.

23:21 Мониторинговые группы сообщают о запусках ракет в направлении Одесской области.