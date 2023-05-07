За даними моніторингових груп, після вильоту з аеродромів стратегічна авіація росіян вирушила в напрямку Чорного моря. Через це в низці регіонів попереджають про загрозу ракетних ударів. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, для вас збирає
24 Канал.
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Ракетна атака на Миколаївщину та Херсонщину, "бавовна" у Криму: хронологія 438 дня війни
23:54 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.
23:52 В Одесі після вибухів спалахнула пожежа.
У Житомирській та Сумській областях повітряна тривога. Тим часом на Дніпропетровщині відбій, за винятком Нікопольського району, де зберігається загроза артилерійського обстрілу.
23:48 Вінницька область – також відбій тривоги. 23:40 Одеська, Миколаївська та Херсонська області – відбій повітряної тривоги.
23:35 За повідомленнями моніторингових груп, російська авіація відходить від пускових рубежів. Однак на Півночі є загроза атаки дронами. Тому в Києві та області оголосили тривогу. Актуальна карта повітряних тривог / Скриншот 23:29 В Одесі пролунав вибух.
23:25 Є повідомлення про вибухи в Одеській області. Моніторингові групи повідомляють про нові запуски.
Тим часом у Полтавській області оголошена тривога.
23:22 Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області. 23:21 Моніторингові групи повідомляють про запуски ракет в напрямку Одещини.