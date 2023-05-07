За даними моніторингових груп, після вильоту з аеродромів стратегічна авіація росіян вирушила в напрямку Чорного моря. Через це в низці регіонів попереджають про загрозу ракетних ударів. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, для вас збирає 24 Канал.

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