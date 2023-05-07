За даними моніторингових груп, після вильоту з аеродромів стратегічна авіація росіян вирушила в напрямку Чорного моря. Через це в низці регіонів попереджають про загрозу ракетних ударів. Актуальну інформацію про те, що відбувається в регіонах, для вас збирає 24 Канал.

Зверніть увагу Ракетна атака на Миколаївщину та Херсонщину, "бавовна" у Криму: хронологія 438 дня війни

23:54 Є повідомлення про вибухи в Херсоні.

23:52 В Одесі після вибухів спалахнула пожежа. У Житомирській та Сумській областях повітряна тривога. Тим часом на Дніпропетровщині відбій, за винятком Нікопольського району, де зберігається загроза артилерійського обстрілу.

23:48 Вінницька область – також відбій тривоги.

23:40 Одеська, Миколаївська та Херсонська області – відбій повітряної тривоги.

23:35 За повідомленнями моніторингових груп, російська авіація відходить від пускових рубежів. Однак на Півночі є загроза атаки дронами. Тому в Києві та області оголосили тривогу.

Актуальна карта повітряних тривог / Скриншот

23:29 В Одесі пролунав вибух.

23:25 Є повідомлення про вибухи в Одеській області. Моніторингові групи повідомляють про нові запуски. Тим часом у Полтавській області оголошена тривога.

23:22 Повітряна тривога оголошена в Чернігівській області.

23:21 Моніторингові групи повідомляють про запуски ракет в напрямку Одещини.