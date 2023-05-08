В ночь на 8 мая оккупанты выпустили по Украине 35 иранских дронов, однако всех их ликвидировала противовоздушная оборона. Вместе с тем местные телеграм-каналы Киева вечером 7 мая сообщали, что происходит на крыше одного из жилых домов что-то странное, – информирует 24 Канал.

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Что известно

Собственно, СМИ утверждают, что в столице кто-то залез на крышу дома и мигал красным фонарем. После этого спустя некоторое время и начали появляться сообщения о запуске воздушных целей в сторону Киева.

Как доказательство телеграм-каналы распространили видео, подтверждающее, что это действительно происходило.

Подозрительное мигание фонарем в Киеве перед атакой / видео из местных телеграм-каналов

Обратите внимание! По состоянию на 07:00 от официальных источников не было комментариев по поводу этого инцидента. Пока нельзя утверждать, что это мигание связано с обстрелом.

Кто-то снимал работу ПВО

К сожалению, подозрительным миганием все не ограничилось. Российские СМИ начали распространять видео, на котором видно, как украинская ПВО работает в Киеве и сбивает вражеские беспилотные летательные аппараты.

Очевидно, кто-то из местных решил помочь врагу и фактически слить размещение систем противовоздушной обороны. Не стоит сомневаться, что вскоре этого человека найдут соответствующие правоохранительные органы.

Важно! В Воздушных силах, Генштабе и других военных структурах неоднократно настаивали на том, что нельзя снимать видео или фотографировать работу украинского ПВО, ведь это может помочь оккупантам. Соответственно, этот ролик, активно распространяемый вражескими СМИ, мы опубликовать не будем. Также призываем вас воздержаться от того, чтобы его искать и перекидывать знакомым.

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Вспомним напоследок, что прилеты в ночь на 8 мая все же были, однако в результате запуска враг ракет типа Х-22, а не БПЛА. Известно, что пострадала инфраструктура одесского промышленного предприятия из-за этого. Кроме того, важно понимать, что украинскому ПВО крайне трудно перехватывать такие воздушные цели.