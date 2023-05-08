В ночь на 8 мая оккупанты выпустили по Украине 35 иранских дронов, однако всех их ликвидировала противовоздушная оборона. Вместе с тем местные телеграм-каналы Киева вечером 7 мая сообщали, что происходит на крыше одного из жилых домов что-то странное, – информирует 24 Канал.
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Что известно
Собственно, СМИ утверждают, что в столице кто-то залез на крышу дома и мигал красным фонарем. После этого спустя некоторое время и начали появляться сообщения о запуске воздушных целей в сторону Киева.
Как доказательство телеграм-каналы распространили видео, подтверждающее, что это действительно происходило.
Подозрительное мигание фонарем в Киеве перед атакой / видео из местных телеграм-каналов
Кто-то снимал работу ПВО
К сожалению, подозрительным миганием все не ограничилось. Российские СМИ начали распространять видео, на котором видно, как украинская ПВО работает в Киеве и сбивает вражеские беспилотные летательные аппараты.
Очевидно, кто-то из местных решил помочь врагу и фактически слить размещение систем противовоздушной обороны. Не стоит сомневаться, что вскоре этого человека найдут соответствующие правоохранительные органы.
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Вспомним напоследок, что прилеты в ночь на 8 мая все же были, однако в результате запуска враг ракет типа Х-22, а не БПЛА. Известно, что пострадала инфраструктура одесского промышленного предприятия из-за этого. Кроме того, важно понимать, что украинскому ПВО крайне трудно перехватывать такие воздушные цели.