У ніч проти 8 травня окупанти випустили по Україні аж 35 іранських дронів, однак усіх їх ліквідувала протиповітряна оборона. Разом з тим місцеві телеграм-канали Києва ввечері 7 травня повідомляли, що відбувається на даху одного з житлових будинків щось дивне, – інформує 24 Канал.
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Що відомо
Власне, ЗМІ стверджують, що в столиці хтось заліз на дах будинку і блимав червоним ліхтарем. Після цього через певний час і почали з'являтися повідомлення про запуски повітряних цілей у бік Києва.
Як доказ телеграм-канали поширили відео, яке підтверджує, що таке справді відбувалось.
Підозріле блимання ліхтарем у Києві перед атакою / відео з місцевих телеграм-каналів
Хтось знімав роботу ППО
На жаль, підозрілим блиманням все не обмежилось. Російські ЗМІ почали поширювати відео, на чітко якому видно, як українська ППО працює в Києві та збиває ворожі безпілотні літальні апарати.
Вочевидь, хтось з місцевих вирішив допомогти ворогові та фактично злити розміщення систем протиповітряної оборони. Не варто сумніватись у тому, що невдовзі цю людину знайдуть відповідні правоохоронні органи.
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Згадаємо наостанок, що прильоти у ніч проти 8 травня все ж були, однак внаслідок запуску ворог ракет типу Х-22, а не БпЛА. Відомо, що постраждала інфраструктура одеського промислового підприємства через цю атаку. Окрім того, важливо розуміти, що українській ППО вкрай важко перехоплювати такі повітряні цілі.