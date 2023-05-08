У ніч проти 8 травня окупанти випустили по Україні аж 35 іранських дронів, однак усіх їх ліквідувала протиповітряна оборона. Разом з тим місцеві телеграм-канали Києва ввечері 7 травня повідомляли, що відбувається на даху одного з житлових будинків щось дивне, – інформує 24 Канал.

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Що відомо

Власне, ЗМІ стверджують, що в столиці хтось заліз на дах будинку і блимав червоним ліхтарем. Після цього через певний час і почали з'являтися повідомлення про запуски повітряних цілей у бік Києва.

Як доказ телеграм-канали поширили відео, яке підтверджує, що таке справді відбувалось.

Підозріле блимання ліхтарем у Києві перед атакою / відео з місцевих телеграм-каналів

Зверніть увагу! Станом на 07:00 від офіційних джерел не було коментарів стосовно цього інциденту. Поки не можна стверджувати, що це блимання пов'язане з обстрілом.

Хтось знімав роботу ППО

На жаль, підозрілим блиманням все не обмежилось. Російські ЗМІ почали поширювати відео, на чітко якому видно, як українська ППО працює в Києві та збиває ворожі безпілотні літальні апарати.

Вочевидь, хтось з місцевих вирішив допомогти ворогові та фактично злити розміщення систем протиповітряної оборони. Не варто сумніватись у тому, що невдовзі цю людину знайдуть відповідні правоохоронні органи.

Важливо! В Повітряних силах, Генштабі та інших військових структурах неодноразово наполягали на тому, що не можна знімати на відео чи фотографувати роботу української ППО, адже це може допомогти окупантам. Відповідно, цей ролик, який активно поширювали ворожі ЗМІ, ми опублікувати не будемо. Також закликаємо вас утриматись від того, аби його шукати та перекидати знайомим.

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Згадаємо наостанок, що прильоти у ніч проти 8 травня все ж були, однак внаслідок запуску ворог ракет типу Х-22, а не БпЛА. Відомо, що постраждала інфраструктура одеського промислового підприємства через цю атаку. Окрім того, важливо розуміти, що українській ППО вкрай важко перехоплювати такі повітряні цілі.