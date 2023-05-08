В ночь на 8 мая враг выпустил нашему государству 35 ударных иранских БПЛА Shahed-136. Все дроны сбила ПВО, однако некоторые обломки летательных апартов нанесли немало вреда. В частности, в Святошинском районе столицы.

Смотрите также Под прицелом были Киев и Одесса: все, что известно об обстреле в ночь на 8 мая

"Боль до сих пор не отпускает"

В комментарии журналистам киевлянка Анастасия поделилась, что во время этой атаки в ее квартире шатались стены. В то же время известно, что дрон попал в соседнюю от ее жилого дома многоэтажку.

Когда начались первые взрывы, сигнализации от машин начали вопить во весь двор. Я проснулась, но когда обломок от дрона попал в соседний дом, наш прямо заколебало, я думала, что стены попадают, потому что стекла затряслись, а стены тряслись. Очень громко было,

– сказала женщина.

Кроме того, она отметила, что в этот момент очень испугалась и сердце ее сердце фактически вылетало из груди.

Котенок спал со мной, и когда этот взрыв произошел, он бедный испугался и где-то спрятался, я до сих пор не могу его найти. За этот год я впервые почувствовала, что сердце уже едва выдерживает все это, боль до сих пор не отпускает,

– отметила она.

Квартира, пострадавшая от попадания обломка БПЛА: смотрите видео

Больше об атаке