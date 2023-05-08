У Міноборони України оприлюднили кадри збиття іранських дронів. На жаль, уламки збитих дронів впали у двори будинків, тож є численні пошкодження будівель та автівок.
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В оборонному відомстві повідомили, що щонайменше 30 дронів були націлені на Київ.
У цей День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні сучасні нацисти – росіяни – знищують мирні міста. Імперія, про яку вони мріють, кане в Лету. Так само як і її попередники,
– наголосили у Міноборони України.
Як ППО збивала дрони над Києвом: дивіться відео
Нічна атака дронами 8 травня: головне
- Вночі 8 травня Росія атакувала Київ іранськими дронами. Наша ППО знищила всі безпілотники. Однак їхні уламки впали у квартиру на 11 поверсі, що у Святошинському районі Києва.
- Також у Солом'янському районі уламки пошкодили резервуар з паливом. Стався витік, однак без вогню. Ситуація на контролі ДСНС. Постраждали троє людей, двох з них – госпіталізували. А у деяких громадах Київщини внаслідок падіння уламків пошкоджено лінії електропередач, сталося займання сухої трави.
- Мер столиці Віталій Кличко розповів, що це була наймасовіша від початку повномасштабного вторгнення атака дронів по столиці. Тоді п'ятеро людей отримали поранення, одна госпіталізована.