"Шахіди" завдали серйозної шкоди інфраструктурі міста. Також постраждали люди.
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Внаслідок нічної атаки росіян пошкоджена школа у Києві
Внаслідок падіння уламків у двір житлового будинку та на проїжджу частину загорілось авто у Святошинському районі столиці. Зазнали ушкоджень ще 7 машин. Також травми отримали мешканці Києва.
Значних пошкоджень внаслідок атаки зазнав житловий будинок: постраждало 5 людей та фасад будівлі. Також були пошкоджені лінії електропередач.
Внаслідок нічної атаки росіян руйнувань зазнала і одна зі столичних шкіл. Очевидці надали фото та відео руйнувань ЗМІ. На кадрах видно, що у будівлі вибиті вікна.
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Що відомо про нічну атаку на Київ
- Повітряна тривога в Києві пролунала пізно ввечері 7 травня. Опісля у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що працює ППО.
- Російські терористи запустили по столиці 35 "Шахідів" з території Брянської області. Уламки збитих дронів впали у Святошинському та Солом'янському районах. На жаль, є постраждалі. Також пошкоджені автомобілі та будинки.
- Уламки одного з дронів знайшли на злітно-посадковій смузі в міжнародному аеропорту "Жуляни".