"Шахиды" нанесли серьезный ущерб инфраструктуре города. Также пострадали люди.

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В результате ночной атаки россиян повреждена школа в Киеве

В результате падения обломков во двор жилого дома и на проезжую часть загорелся автомобиль в Святошинском районе столицы. Были повреждены еще 7 машин. Также травмы получили жители Киева.

Значительные повреждения в результате атаки получил жилой дом: пострадали 5 человек и фасад здания. Также были повреждены линии электропередач.

В результате ночной атаки россиян получила повреждения и одна из столичных школ. Очевидцы предоставили фото и видео разрушениям СМИ. На кадрах видно, что в здании выбиты окна.

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Что известно о ночной атаке на Киев