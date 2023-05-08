"Шахиды" нанесли серьезный ущерб инфраструктуре города. Также пострадали люди.
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В результате ночной атаки россиян повреждена школа в Киеве
В результате падения обломков во двор жилого дома и на проезжую часть загорелся автомобиль в Святошинском районе столицы. Были повреждены еще 7 машин. Также травмы получили жители Киева.
Значительные повреждения в результате атаки получил жилой дом: пострадали 5 человек и фасад здания. Также были повреждены линии электропередач.
В результате ночной атаки россиян получила повреждения и одна из столичных школ. Очевидцы предоставили фото и видео разрушениям СМИ. На кадрах видно, что в здании выбиты окна.
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Что известно о ночной атаке на Киев
- Воздушная тревога в Киеве прозвучала поздно вечером 7 мая. Затем в Киевской городской военной администрации сообщили, что работает ПВО.
- Российские террористы запустили по столице 35 "Шахидов" с территории Брянской области. Обломки сбитых дронов упали в Святошинском и Соломенском районах. К сожалению, есть пострадавшие. Также повреждены автомобили и дома.
- Обломки одного из дронов нашли на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту "Жуляны".