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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Тактика РФ: стало известно, как элитные российские подразделения штурмовали Крым

Крым.Реалии 83 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" -18 марта 2014 года диверсионный отряд ГРУ Игоря Гиркина захватил картографический центр в Симферополе, воинскую часть обстреляли из пулемета Калашникова. Какие именно военные подразделения армии РФ принимали участие в оккупации Крыма под присягой рассказал командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.

Также в выпуске:

Как украинцев в Крыму убеждали переходить на российскую сторону.

Расследователи доказали, что в оккупацию Крыма брала 18 отдельная мотострелковая бригада.

За четыре года РФ превратила Крым в полигон для испытания своего новейшего оружия.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Крым.Реалии
Источник: 24 Канал
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