Тактика РФ: стало известно, как элитные российские подразделения штурмовали Крым
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" -18 марта 2014 года диверсионный отряд ГРУ Игоря Гиркина захватил картографический центр в Симферополе, воинскую часть обстреляли из пулемета Калашникова. Какие именно военные подразделения армии РФ принимали участие в оккупации Крыма под присягой рассказал командующий Военно-морских сил Украины Сергей Гайдук.
Также в выпуске:
Как украинцев в Крыму убеждали переходить на российскую сторону.
Расследователи доказали, что в оккупацию Крыма брала 18 отдельная мотострелковая бригада.
За четыре года РФ превратила Крым в полигон для испытания своего новейшего оружия.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 Канал
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