19:20
28 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
27°C 19°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Тактика РФ: стало відомо, як елітні російські підрозділи штурмували Крим

Крим.Реалії 168 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" –18 березня 2014 року диверсійний загін ГРУ Ігоря Гіркіна захопив картографічний центр у Сімферополі, військову частину обстріляли з кулемета Калашникова. Які саме військові підрозділи російської армії брали участь в окупації Криму під присягою розповів командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук.

Також у випуску:

Як українців у Криму переконували переходити на російський бік.

Розслідувачі довели, що в окупацію Криму брала 18 окрема мотострілецька бригада.

За чотири роки РФ перетворила Крим на полігон для випробування своєї новітньої зброї.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Крим.Реалії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
сьогодні, 19:00 Зрада чи перемога: який курс взяли українці?
Ольга Бродська
Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
сьогодні, 17:00 Українські ЗМІ: чому в нашій країні важко знайти незаангажоване велике медіа
Віталій Дейнега
Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
сьогодні, 16:00 Остап Бендер – как пример того, каким должен быть антикоррупционер
Володимир Співаковський
Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
сьогодні, 15:16 Гепатити А, В і С: симптоми, лікування, профілактика
Юліана Вінтюк 17693
День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
сьогодні, 14:01 День Хрещення Русі в Україні: чому ця дата є важливою
Андрій Шляхтін 2869
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук