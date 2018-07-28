Тактика РФ: стало відомо, як елітні російські підрозділи штурмували Крим
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" –18 березня 2014 року диверсійний загін ГРУ Ігоря Гіркіна захопив картографічний центр у Сімферополі, військову частину обстріляли з кулемета Калашникова. Які саме військові підрозділи російської армії брали участь в окупації Криму під присягою розповів командувач Військово-морських сил України Сергій Гайдук.
Також у випуску:
Як українців у Криму переконували переходити на російський бік.
Розслідувачі довели, що в окупацію Криму брала 18 окрема мотострілецька бригада.
За чотири роки РФ перетворила Крим на полігон для випробування своєї новітньої зброї.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 Канал
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