В делегацию вошли 15 талибов. В норвежской столице они проведут трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции.

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В Осло талибы прибыли на рейсе, который организовало правительство Норвегии. Этот визит – первая встреча талибов и западных дипломатов после захвата Афганистана.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюйтфельдт накануне подчеркнула: переговоры не представляют собой "легитимизацию или признание талибов".

Темами переговоров станут:

права человека;

гуманитарная помощь афганскому народу.

Талибы встретятся с представителями таких стран:

Норвегии;

Великобритании;

Франции;

Германии;

Италии;

США.

"Талибан" хочет назначить своего посла в Москве

Талибы заявили, что хотят назначить своего посла в российской столице. Такое желание террористов в эфире российских СМИ озвучил Забиулла Муджахид – официальный представитель движения.

Такое назначение талибы называют "дипломатическим шагом".

Муджахид подчеркнул, что "у нас есть план, особенно относительно действующих посольств, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим".

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