В делегацию вошли 15 талибов. В норвежской столице они проведут трехдневные переговоры с западными чиновниками и представителями афганского гражданского общества в эмиграции.
Заметьте На западе Афганистана взорвался микроавтобус: много жертв и пострадавших
В Осло талибы прибыли на рейсе, который организовало правительство Норвегии. Этот визит – первая встреча талибов и западных дипломатов после захвата Афганистана.
Глава МИД Норвегии Анникен Хюйтфельдт накануне подчеркнула: переговоры не представляют собой "легитимизацию или признание талибов".
Темами переговоров станут:
- права человека;
- гуманитарная помощь афганскому народу.
Талибы встретятся с представителями таких стран:
- Норвегии;
- Великобритании;
- Франции;
- Германии;
- Италии;
- США.
"Талибан" хочет назначить своего посла в Москве
- Талибы заявили, что хотят назначить своего посла в российской столице. Такое желание террористов в эфире российских СМИ озвучил Забиулла Муджахид – официальный представитель движения.
- Такое назначение талибы называют "дипломатическим шагом".
- Муджахид подчеркнул, что "у нас есть план, особенно относительно действующих посольств, мы планируем назначить посла в Москве, мы его назначим".
Талибы устроили "праздничную" стрельбу: известно о погибших и раненых: смотрите видео