До делегації увійшли 15 талібів. У норвезькій столиці вони проведуть триденні переговори із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.

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В Осло таліби прибули рейсом, який організував уряд Норвегії. Цей візит – перша зустріч талібів та західних дипломатів після захоплення Афганістану.

Очільниця МЗС Норвегії Аннікен Хюйтфельдт напередодні наголосила: переговори не являють собі "легітимізацію чи визнання талібів".

Темами переговорів стануть:

  • права людини;
  • гуманітарна допомога афганському народу.

Таліби зустрінуться з представниками таких країн:

  • Норвегії;
  • Великої Британії;
  • Франції;
  • Німеччини;
  • Італії;
  • США.

"Талібан" хоче призначити свого посла в Москві

  • Таліби заявили, що хочуть призначити свого посла у російській столиці. Таке бажання терористів в ефірі російських ЗМІ озвучив Забіулла Муджахід – офіційний представник руху.
  • Таке призначення таліби називають "дипломатичним кроком".
  • Муджахід наголосив, що "у нас є план, особливо щодо чинних посольств, ми плануємо призначити посла в Москві, ми його призначимо".

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