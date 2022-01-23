До делегації увійшли 15 талібів. У норвезькій столиці вони проведуть триденні переговори із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.

Зауважте На заході Афганістану вибухнув мікроавтобус: багато жертв та постраждалих

В Осло таліби прибули рейсом, який організував уряд Норвегії. Цей візит – перша зустріч талібів та західних дипломатів після захоплення Афганістану.

Очільниця МЗС Норвегії Аннікен Хюйтфельдт напередодні наголосила: переговори не являють собі "легітимізацію чи визнання талібів".

Темами переговорів стануть:

права людини;

гуманітарна допомога афганському народу.

Таліби зустрінуться з представниками таких країн:

Норвегії;

Великої Британії;

Франції;

Німеччини;

Італії;

США.

"Талібан" хоче призначити свого посла в Москві

Таліби заявили, що хочуть призначити свого посла у російській столиці. Таке бажання терористів в ефірі російських ЗМІ озвучив Забіулла Муджахід – офіційний представник руху.

Таке призначення таліби називають "дипломатичним кроком".

Муджахід наголосив, що "у нас є план, особливо щодо чинних посольств, ми плануємо призначити посла в Москві, ми його призначимо".

Таліби влаштували "святкову" стрілянину: відомо про загиблих та поранених: дивіться відео