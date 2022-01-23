До делегації увійшли 15 талібів. У норвезькій столиці вони проведуть триденні переговори із західними чиновниками та представниками афганського громадянського суспільства в еміграції.
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В Осло таліби прибули рейсом, який організував уряд Норвегії. Цей візит – перша зустріч талібів та західних дипломатів після захоплення Афганістану.
Очільниця МЗС Норвегії Аннікен Хюйтфельдт напередодні наголосила: переговори не являють собі "легітимізацію чи визнання талібів".
Темами переговорів стануть:
- права людини;
- гуманітарна допомога афганському народу.
Таліби зустрінуться з представниками таких країн:
- Норвегії;
- Великої Британії;
- Франції;
- Німеччини;
- Італії;
- США.
"Талібан" хоче призначити свого посла в Москві
- Таліби заявили, що хочуть призначити свого посла у російській столиці. Таке бажання терористів в ефірі російських ЗМІ озвучив Забіулла Муджахід – офіційний представник руху.
- Таке призначення таліби називають "дипломатичним кроком".
- Муджахід наголосив, що "у нас є план, особливо щодо чинних посольств, ми плануємо призначити посла в Москві, ми його призначимо".
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