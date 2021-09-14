Среди прочего Блинкен вспомнил и об Украине. Он ответил на вопросы по выполнению обязательств США перед союзниками.

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США выполнят обязательства перед Украиной

Вашингтон намерен в полной мере выполнить обязательства перед Украиной в сфере безопасности. Об этом 13 сентября заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен .

Он выступал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США ( трансляцию вел канал C-SPAN, который традиционно показывает правительственные мероприятия).

Главной темой доклада были проблемы, возникшие из-за вывода американских войск из Афганистана . Впрочем, вспомнили в разговоре и об Украине

"Там люди напуганы до смерти"

Как отметили в "РБК-Украина" , конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик спросил у представителя Госдепа:

Намерена ли администрация Джо Байдена сделать все возможное для поддержки "друзей в Украине в случае российской агрессии и друзей на Тайване при условии китайской агрессии".

В Daily Caller уточнили, что Фицпатрик был довольно акцентирован в выражениях:

Он, мол, только что вернулся из Украины, а впоследствии поедет в Тайвань, и люди там "напуганы до смерти" выходом США из Афганистана и "сомневается в готовности" американцев поддерживать Киев.

На все это ответ Энтони Блинкена была таким:

Совершенно точно. Мы выполним наши обязательства. Мы выполним наши обязательства перед Тайванем, согласно закону об отношениях с Тайванем. Мы выполним обязательства перед Украиной.

"Учитывая и те, которые президент США Джо Байден и Президент Украины Владимир Зеленский обсуждали около двух недель назад", – уточнил при этом государственный секретарь.

К слову, в последнее время в Украине все чаще раздаются призывы к США активнее привлекаться к переговорам с Россией по Донбассу. И Белый дом, вроде бы, не против.

По, собственно, Афганистану, как пишет "Радио Свобода", Блинкен подчеркнул то, о чем в Белом доме уже говорилось и раньше: