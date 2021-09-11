Соответствующее заявление сделала заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд во время онлайн-выступления на форуме "Ялтинской европейской стратегии".

Читайте также Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного сотрудничества

Вы спрашиваете, означает ли выход из Афганистана, что мы больше не заботимся о стратегическом интересе к Украине? Я думаю, что нет лучшего примера нашей неизменной приверженности суверенитету, территориальной целостности, независимости и европейским устремлениям Украины, чем недавний саммит, который мы провели между президентами Байденом и Зеленским,

– сказала дипломатка.

Виктория Нуланд отметила, что встреча глав государств состоялась буквально на следующий день после завершения операции по эвакуации из Афганистана.

В то же время визит в Вашингтон имел насыщенную повестку дня, которая охватывала не только встречу президентов в Овальном кабинете.

Напомним. Первый визит Владимира Зеленского в качестве президента состоялся в США 30 августа.

В Вашингтоне президент Украины 1 сентября провел встречу с Джо Байденом.

Встреча Зеленского и Байдена: коротко

Разговор президентов длился более 2 часов, перед встречей Джо Байден и Владимир Зеленский сделали несколько коротких заявлений.

Глава Украины напомнил американскому коллеге о войне на Донбассе. Также передал список из 450 украинцев, незаконно заключенных Россией.

Лидер США заверил, что Вашингтон поддерживает Украину на пути в НАТО и отметил, что не прочь наведаться в Украинское государство.

К теме Зеленский встретился с Байденом: совместное заявление по итогам разговора