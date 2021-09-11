Відповідну заяву зробила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі "Ялтинської європейської стратегії".
Читайте також Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці
Ви запитуєте, чи означає вихід з Афганістану, що ми більше не дбаємо про стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж нещодавній саміт, якій ми провели між президентами Байденом і Зеленським,
– сказала дипломатка.
Вікторія Нуланд зауважила, що зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо евакуації з Афганістану.
- Водночас візит до Вашингтона мав насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів в Овальному кабінеті.
Зустріч Зеленського та Байдена: коротко
- Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.
- Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.
- Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.
До теми Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови