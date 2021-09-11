Відповідну заяву зробила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі "Ялтинської європейської стратегії".

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Ви запитуєте, чи означає вихід з Афганістану, що ми більше не дбаємо про стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж нещодавній саміт, якій ми провели між президентами Байденом і Зеленським,
– сказала дипломатка.

Вікторія Нуланд зауважила, що зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо евакуації з Афганістану.

  • Водночас візит до Вашингтона мав насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів в Овальному кабінеті.

Зустріч Зеленського та Байдена: коротко

  • Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.
  • Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.
  • Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.

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