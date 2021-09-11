Відповідну заяву зробила заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі "Ялтинської європейської стратегії".

Читайте також Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці

Ви запитуєте, чи означає вихід з Афганістану, що ми більше не дбаємо про стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж нещодавній саміт, якій ми провели між президентами Байденом і Зеленським,

– сказала дипломатка.

Вікторія Нуланд зауважила, що зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо евакуації з Афганістану.

Водночас візит до Вашингтона мав насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів в Овальному кабінеті.

Нагадаємо. Перший візит Володимира Зеленського у якості президента відбувся до Сполучених Штатів 30 серпня. У Вашингтоні президент України 1 вересня провів зустріч з Джо Байденом.

Зустріч Зеленського та Байдена: коротко

Розмова президентів тривала понад 2 години, перед зустріччю Джо Байден та Володимир Зеленський зробили кілька коротких заяв.

Глава України нагадав американському колезі про війну на Донбасі. Також передав список із 450 українців, незаконно ув'язнених Росією.

Лідер США запевнив, що Вашингтон підтримує Україну на шляху в НАТО та зауважив, що не проти навідатись до української держави.

До теми Зеленський зустрівся з Байденом: спільна заява за підсумками розмови