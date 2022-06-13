Украинцы, вернувшиеся на Родину, рассказали 24 канала свои трогательные истории. Они отметили, что на чужой земле тяжело, хотя там не раздаются сирены и взрывы.

Обратите внимание После 9 мая украинцы больше въезжают в страну, чем уезжают

Трудно быть самой

К женщине Светланы из города Малин Житомирской области вернулась из Германии ее младшая дочь Софийка. Вместе со старшей сестрой она уехала из Украины 6 марта, когда раздались первые взрывы в ее городе. Тогда русские кафиры били по ее родной Малине в течение 3 суток. Вражеские обстрелы повредили военкомат и церковь.

Самой дома тяжело. Мужчину забрали, я осталась одна. Поэтому и решила вернуть младшую дочь,

– рассказала Светлана.

Вернувшаяся к маме Софийка жила более 3 месяцев в Германии со старшей сестрой и ее семьей. В то же время последняя осталась там, поскольку имеет маленьких детей, и пока не рискует с ними возвращаться.

"Мне жилось хорошо. В Германии не бомбили, там было тихо", – отметила Софийко.



Софийка уехала из Украины после первых бомбардировок ее города / Фото 24 канала

Было очень тяжело прощаться

Также в Житомир вернулась Александра. Из родного города она уехала 25 февраля, когда родители сообщили о взрывах. В то же время из-за безумных очередей смогла пересечь границу 1 марта.

Тогда в Германии ее приютили добрые люди, с которыми она крепко подружилась. Однако вернулась в Украину, потому что ее здесь ждет муж, родители и сестра.

"Я попала к хорошим людям. Прощаться с ними было очень тяжело. Они к нам будут ездить когда все закончится, и мы к ним. Будет все хорошо", – сказала Александра.



Александре было трудно прощаться с приютившими ее немцами / Фото 24 канала

Живем и помогаем

Водитель Петр вернулся в Украину из очередной поездки. Он часто бывает за границей, и тоже отметил, что многие украинцы уезжают домой.

"Многое возвращается, много работает. Живем и помогаем, кто чем может. Работаем каждый в своей отрасли на государство. Вот везли гуманитарную помощь", – рассказал Петр.



Петр отметил, что многие украинцы возвращаются домой / Фото 24 канал

Больше возвращаются, чем уезжают

По словам пресс-секретаря Волынского пограничного отряда Маргариты Вершининой, ежедневно волынские пограничники регистрируют около 10 тысяч человек, которые возвращаются в Украину после вынужденной миграции. В то же время многие из них едут домой с детьми.

"В течение последнего месяца в Украину больше людей возвращается, чем выезжает. Кроме того, в результате увеличения пассажиропотока очередей в наше государство нет", – отметила Вершинина.

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