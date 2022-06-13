Українці, які повернулись на Батьківщину, розповіли 24 каналу свої зворушливі історії. Вони зазначили, що на чужій землі важко, хоча там не лунають сирени та вибухи.

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Важко бути самій

До жінки Світлани з міста Малин, що на Житомирщині, повернулася з Німеччини її молодша донька Софійка. Разом зі старшою сестрою вона виїхала з України 6 березня, коли пролунали перші вибухи в її місті. Тоді російські окупанти гатили по її рідному Малині протягом 3 діб. Ворожі обстріли пошкодили військкомат та церкву.

Самій вдома важко. Чоловіка забрали, я залишилася одна. Тому й вирішила повернути молодшу доньку,

– розповіла Світлана.

Софійка, яка повернулася до мами, жила понад 3 місяці в Німеччині зі старшою сестрою та її сім'єю. Водночас остання залишилась там, оскільки має маленьких дітей, і поки не ризикує з ними повертатись.

"Мені жилося добре. У Німеччині не бомбили, там було тихо", – зазначила Софійка.



Софійка виїхала з України після перших бомбардувань її міста / Фото 24 каналу

Було дуже важко прощатися

Також у Житомир повернулася Олександра. З рідного міста вона виїхала 25 лютого, коли батьки повідомили про вибухи. Водночас через шалені черги змогла перетнути кордон аж 1 березня.

Тоді в Німеччині її прихистили добрі люди, з якими вона міцно подружилася. Однак повернулася в Україну, бо на неї тут чекає чоловік, батьки та сестра.

"Я потрапила до добрих людей. Прощатися з ними було дуже важко. Вони до нас будуть їздити коли все закінчиться, і ми до них. Буде все добре", – сказала Олександра.



Олександрі було важко прощатися з німцями, які її прихистили / Фото 24 каналу

Живемо і допомагаємо

Водій Петро повернувся в Україну з чергової поїздки. Він часто буває за кордоном, і теж зазначив, що багато українців їдуть додому.

"Багато повертається, багато працює. Живемо й допомагаємо, хто чим може. Працюємо кожен у своїй галузі на державу. От везли гуманітарну допомогу", – розповів Петро.



Петро зазначив, що багато українців повертаються додому / Фото 24 канал

Більше повертаються, аніж виїжджають

За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, щодня волинські прикордонники реєструють близько 10 тисяч людей, які повертаються в Україну після вимушеної міграції. Водночас багато з них їде додому з дітьми.

"Протягом останнього місяця в Україну більше людей повертається, аніж виїжджає. Крім того, внаслідок збільшення пасажиропотоку черг в нашу державу немає", – зауважила Вершиніна.

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