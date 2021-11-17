Государственное бюро расследований объяснило, что пока нет оснований сообщать Недуге о подозрении. Директор территориального управления ГБР Владислав Васильев сообщил, что не знает, где сейчас виновник ДТП.

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"Этим летом, 16 августа, примерно в 6:00, произошла авария с погибшей пассажиркой встречного авто, а водитель этого же транспортного средства попал в больницу. За рулем автомобиля, который, вероятно, допустил столкновение, и действительно был инспектор отдела таможенного поста Вадул – Сирет Буковинской таможни", – рассказал Васильев.

Где он находится сейчас, неизвестно, но у нас нет юридических оснований его искать, ведь он не является подозреваемым в деле,

– добавил он.

Почему не сообщили о подозрении

Васильев пояснил, что для сообщения о подозрении нужно получить доказательства вины. То есть речь идет о завершении всех экспертиз. По словам директора территориального управления ГБР, из 13 экспертиз в 9 уже получили выводы.

"Решение еще 4 экспертов следователи ожидают. И если в процессе сообщения о подозрении таможенника не найдут по месту жительства, мы объявим его в розыск", – отметил представитель ГБР.

Он добавил, что не может рассказать много информации, чтобы не навредить следствию.

Обратите внимание! Это не первое ДТП, которое совершил Недуга в нетрезвом состоянии. В апреле 2016 года он вызвал аварию, где погиб спортсмен.

Что известно о Вадиме Недуге

Источник: "Молодой буковинец"