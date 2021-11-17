Государственное бюро расследований объяснило, что пока нет оснований сообщать Недуге о подозрении. Директор территориального управления ГБР Владислав Васильев сообщил, что не знает, где сейчас виновник ДТП.
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"Этим летом, 16 августа, примерно в 6:00, произошла авария с погибшей пассажиркой встречного авто, а водитель этого же транспортного средства попал в больницу. За рулем автомобиля, который, вероятно, допустил столкновение, и действительно был инспектор отдела таможенного поста Вадул – Сирет Буковинской таможни", – рассказал Васильев.
Где он находится сейчас, неизвестно, но у нас нет юридических оснований его искать, ведь он не является подозреваемым в деле,
– добавил он.
Почему не сообщили о подозрении
Васильев пояснил, что для сообщения о подозрении нужно получить доказательства вины. То есть речь идет о завершении всех экспертиз. По словам директора территориального управления ГБР, из 13 экспертиз в 9 уже получили выводы.
"Решение еще 4 экспертов следователи ожидают. И если в процессе сообщения о подозрении таможенника не найдут по месту жительства, мы объявим его в розыск", – отметил представитель ГБР.
Он добавил, что не может рассказать много информации, чтобы не навредить следствию.
Что известно о Вадиме Недуге
Источник: "Молодой буковинец"
- После того, как Недуга вызвал смертельное ДТП 16 августа, он скрылся с места происшествия.
- Недуга летом 2021 года работал на Черновицкой таможне. Это также место работы его отца Валерия. Ранее Вадим работал на Львовской и Галицкой таможнях.
- В декларации Недуга указал информацию только о зарплате. Однако его отец имеет в собственности дом, 4 земельных участка, квартиры и торговые помещения.
- Кроме того, родители виновника ДТП имеют автопарк: Mercedes Benz S 320, Opel Astra, Toyota Venza, Skoda Fabia, старенькую "Волгу" и даже автобус "Богдан".