Это произошло в пункте пропуска "Краковец – Корчова". Сотрудники Львовской таможни обнаружили в микроавтобусе Volkswagen Crafter незадекларированный шоколад и мясные изделия.

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Водитель авто – житель Львовщины – во время прохождения таможенного контроля сообщил, что перевозит из Германии гуманитарную помощь, однако не нашел при себе никаких документов, подтверждающих это.

Что изъяли таможенники

Пограничники и таможенники сразу направили автомобиль на углубленный осмотр. При осмотре обнаружили большое количество ящиков:

с шоколадными батончиками Dolciando, весом 1140 килограммов;

почти 400 килограммов Prosciutto Crudo – сыровяленой итальянской ветчины-хамона в герметичных упаковках.

Украинские таможенники изъяли товар, который пытались незаконно ввезти Украину. Они передали эту контрабанду бойцам украинской армии.

Таможенники изъяли контрабанду и передали ее военным / Фото Таможни Львовщины

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