"Танцюйте, покидьки, це ваше свято": схемі "Роттердам+" виповнилося 35 мільярдів гривень

Вітаю бенефіціарів корупційної схеми "Роттердам+": Ріната Ахметова і Петра Порошенка. Як то кажуть – свято зі сльозами на очах. Мабуть, вартувало би їм щось подарувати. Хоча, почекайте. Ми ж всі вже подарували їм 35 мільярдів гривень наших грошей.

Вірніше, не стільки ми їм подарували, як вони цих 35 мільярдів з наших кишень витягнули.

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Саму схему "Роттердам+" описували вже так багато і детально, що я на ній не зупинятимусь. Нагадаю лише, що посадовці, призначені особисто Петром Порошенком, вписали нам в комунальний тариф доставку вугілля з Роттердаму. Того вугілля, яке очевидно видобувається в Україні, а в Роттердамі і близько не було.

Тобто, ми всі з вами оплачуємо доставку, яку не роблять. Ось цю 35-ти мільярдну корупційну маржу в кишенях Ахметова і Порошенка ми сьогодні і святкуємо. Давайте ж порадіємо разом за бенефіціарів сьогоднішнього свята. Не кожен може тридцять п’ять мільярдів з кишень українців витягнути, після чого мати наглість біг-бордами про віру всю країну завішати.

Пораділи за хлопців і вистачить, повернімося до наших проблем. Вірніше, спробуємо порахувати, що можна було би зробити за ці вкрадені у нас 35 мільярдів гривень. Візьміться за стільці. Готові? Поїхали.

1. За ці, вкрадені у нас гроші, можна було – вдвічі підняти зарплати усім українським вчителям.

2. За ці, вкрадені у нас гроші, можна було – на половину збільшити фінансування армії.

3. За ці, вкрадені у нас гроші, можна було – в чотири рази підняти зарплати усім вихователям в дитячих садочках.

4. За ці, вкрадені у нас гроші, можна було – в шість з половиною разів збільшити виплати при народженні дитини.

5. За ці, вкрадені у нас гроші, можна було – більш ніж на половину збільшити зарплати усім українським медикам.

6. За ці, вкрадені у нас гроші, можна було – на 20% збільшити пенсії усім українським пенсіонерам.

Ці двоє вкрали у нас у 88 разів більше грошей, ніж держава витрачає на програму енергоефективності. Ці двоє вкрали у нас грошей більше, ніж останній раз Україна позичила в Міжнародного Валютного Фонду. Друзі, корупція робить кожного з нас біднішими. Це не фігуральний вираз – це опис реальності.

Знаєте, на скільки зросли статки Ахметова? На один мільярд триста мільйонів доларів. Корупція не просто робить олігархів багатими. Вона робить їх багатими за наш рахунок.

Мені дуже подобається виборчий слоган Порошенка "Ми йдемо своїм шляхом". Це чиста правда – вони з Ахметовим і правда йдуть своїм шляхом. Шляхом, який нам з вами коштує аж занадто дорого. І, схоже, вони зібралися пройти цим шляхом ще один Президентський термін.



Виборчий слоган Порошенка "Ми йдемо своїм шляхом"

Не знаю як ви, але я точно не хочу святкувати черговий ювілей схеми "Роттердам+". Наприклад, 50 мільярдів чи, не приведи Боже, – 100 мільярдів в кишені Ахметова/Порошенка. Бо покладуть вони ці мільярди у свої кишені з кишень наших. Сподіваюся, що на виборах ми таки відправимо їх обох їхнім шляхом. А після виборів шлях їх обох пройде крізь місця, як то кажуть, "не столь отдальонниє".

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Для цього нам треба зробити дві речі: не дати Порошенку знищити НАБУ, детективи якого активно розслідують "Ротердам+", і допомогти Порошенку підпасти під юрисдикцію НАБУ. Нагадаю, що чинний Президент не підслідний НАБУ. Переставши бути чинним, Порошенко буде змушений на допитах розповідати байки про доставку Ахметівського вугілля через Роттердам.

А поки давайте порадіємо за бенефіціарів схеми "Роттердам+", якій виповнилося 35 мільярди гривень. Як співається в одній відомій пісні: "Танцюйте, покидьки, це ваше свято".