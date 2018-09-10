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"Танцы со звездами 2018": Влад Яма отреагировал на обвинения Леси Никитюк

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"Танцы со звездами 2018": Влад Яма
"Танцы со звездами 2018": Влад Яма / Соцсети

Баталии между хореографом и судьей шоу "Танцы со звездами 2018" Владом Ямой и одной из участниц Лесей Никитюк продолжаются. Мужчина отреагировал на обвинения харизматичной телеведущей.

Как известно, в третьем прямом эфире Леся Никитюк не сдержала эмоций и гневно отреагировала на комментарий Влада Ямы. Звезда сказала, что хореографу надо "рот прикрыть". Ранее Влад Яма сравнил одну из поддержек Леси Никитюк с лестницей. После довольно дерзкого замечания участницы шоу хореограф поставил ей всего 3 балла.

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Такие отзывы совсем не понравились харизматической телеведущей. Леся Никитюк записала видеообращение, в котором назвала поведение Влада Ямы некорректным, а его замечания – нецелесообразными. Леся Никитюк добавила, что хореограф танцует много лет, а она вышла на паркет в третий раз, поэтому ему стоит это учитывать.

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В свою очередь Влад Яма опубликовал сообщение, в котором прокомментировал скандал, который разгорелся в сети. Хореограф отметил, что третий прямой эфир был очень эмоциональным, поэтому "многие не сдерживали себя в выражениях".

Грубый окрик Леси Никитюк, конечно, нельзя было не заметить. И, да, я поставил низкую оценку за не очень удачную самбу. Но если бы я ставил оценку только за поведение, то была бы единица. Однако я все же оценил работу и тот небольшой прогресс, который пара сделала за неделю. Но вообще считаю, что таким высказываниям не место на шоу. Пара осталась. Надеюсь, они сделают определенные выводы,
– написал Влад Яма.

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Хореограф добавил, что в случае профессиональных соревнований Лесю Никитюк дисквалифицировали бы за такую ​​реакцию на замечания члена жюри. В то же время Влад Яма объяснил, что на шоу он не только будет хвалить участников, но и указывать на их ошибки.

"Я на этом шоу, чтобы говорить правду и не только восхвалять наших участников просто за их присутствие на паркете. Я за то, чтобы оценивать их работу и прогресс", – добавил Влад Яма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
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