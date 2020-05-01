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      Танец "сияющих" дельфинов в США: впечатляющее видео

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      Дельфіни
      Дельфіни / https://www.the-sun.com

      Патрик Койн сделал фото дельфинов, которые плавают в биолюминесцентных водах, будто сияя. Такие кадры фотограф сделал у берегов калифорнийского пляжа Ньюпорт.

      Вирушити на пошук таких кадрів чоловіка мотивував Netflix, де він побачив кадри цього неймовірного дійства. Про це повідомило видання Science Alert.

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      Побачити тварин йому вдалося тільки після декількох годин пошуку. Патрік розповів, що насправді зняти таке відео йому було не просто.

      Таке світло, відоме як біолюмінесценція, викликають мікроскопічні організми – дінофлагелляти. Ці морські істоти є членами сімейства планктону і дуже чутливі до будь-яких рухів.

      Коли потенційний хижак торкається них, кожна їхня клітина починає випромінювати спалах світла тривалістю до 100 мілісекунд, майже як охоронна сигналізація. Якщо є ціла купа водоростей, сконцентрованих разом, як на відео Койна, це може стати чудовим шоу.

      Дивіться відео Патріка Койна:

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости США Мир животных
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