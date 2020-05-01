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      Танок "сяючих" дельфінів у США: вражаюче відео

      -
      Дельфіни
      Дельфіни / https://www.the-sun.com

      Патрік Койн зробив фото дельфінів, які плавають в біолюмінесцентних водах, ніби сяючи. Такі кадри фотограф зробив біля берегів каліфорнійського пляжу Ньюпорт.

      Вирушити на пошук таких кадрів чоловіка мотивував Netflix, де він побачив кадри цього неймовірного дійства. Про це повідомило видання Science Alert.

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      Побачити тварин йому вдалося тільки після декількох годин пошуку. Патрік розповів, що насправді зняти таке відео йому було не просто.

      Таке світло, відоме як біолюмінесценція, викликають мікроскопічні організми – дінофлагелляти. Ці морські істоти є членами сімейства планктону і дуже чутливі до будь-яких рухів.

      Коли потенційний хижак торкається них, кожна їхня клітина починає випромінювати спалах світла тривалістю до 100 мілісекунд, майже як охоронна сигналізація. Якщо є ціла купа водоростей, сконцентрованих разом, як на відео Койна, це може стати чудовим шоу.

      Дивіться відео Патріка Койна:

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини США Світ тварин
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