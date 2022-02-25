Водитель автомобиля, в который специально выехал российский танк в Киеве, остался в живых. Этот инцидент произошел на Оболони.

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Мужчина выжил после танка

Согласно ТСН, танк армии-агрессора переехал легковое авто, которое двигалось по встречной полосе. После этого кафиры просто продолжили движение по городу. В телеграмм-канале добавили, что мужчину спасли жители столицы. Они достали его из автомобиля и вызвали скорую помощь.

Российские оккупационные войска – хуже нацистов. Вооружайтесь, друзья! Если мы не остановим эту орду, они просто истребят нас. К оружию!

– говорится в сообщении.