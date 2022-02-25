Водій автівки, в яку спеціально виїхав російський танк у Києві, залишився в живих. Цей інцидент стався на Оболоні.
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Чоловік вижив після танка
Згідно з ТСН, танк армії-агресора переїхав легкове авто, яку рухалося зустрічною смугою. Після цього окупанти просто продовжили рух по місту. У телеграм-каналі додали, що чоловіка врятували жителі столиці. Вони дістали його з авто та викликали швидку.
Російська окупаційні війська – гірше за нацистів. Озброюйтесь, друзі! Якщо ми не зупинимо цю орду, вони просто нас винищать. До зброї!,
– йдеться у дописі.