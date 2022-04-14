Российская пропаганда "отмечается" просто фантастическими фейками, способными вызвать у нас лишь ироническую улыбку. Хотя удивляться нечего – критическим мышлением россияне похвастаться не могут.

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"Танк-призрак из Рубежного"

Сергей Лещенко рассказал об очередном анекдоте от российских пропагандистов. Благодаря их больной фантазии беженцы из так называемой "ЛНР" напуганно рассказывали о "танке-призраке".

Танк-призрак приезжал в половине пятого утра, стрелял, а затем начинались сильные обстрелы, минометами пытались его уничтожить, но пока не обнаружили. Этот танк-призрак уничтожил половину города,

– процитировал Лещенко рассказ "очевидцев".

Комментарии излишни – такой информационный мусор способны потреблять только россияне.

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