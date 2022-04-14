Російська пропаганда "відзначається" просто фантастичними фейками, які здатні викликати в нас лише іронічну посмішку. Хоча дивуватися нічого – критичним мисленням росіяни похизуватися не можуть.

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"Танк-привид з Рубіжного"

Сергій Лещенко розповів про черговий анекдот від російських пропагандистів. Завдяки їхній хворій фантазії біженці з так званої "ЛНР" настрашено роповідали про "танк-привид".

Танк-привд приїжджав о половині п'ятої ранку, стріляв, а потім починалися сильні обстріли, мінометами намагалися його знищити, але поки не виявили. Цей танк-привид знищив половину міста,

– процитував Лещенко розповідь "очевидців".

Коментарі зайві – таке інформційне сміття здатні споживати лише росіяни.

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