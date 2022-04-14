Російські пропагандисти усіляко намагаються перекрутити факти. Втім, такі прийоми можуть пройти лише з недалекими росіянами.

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Дайджест фейків

Фейк 1. Після затримання Віктора Медведчука прессекретар Путіна Пєсков заявив, що той ніколи не мав "закулісних відносин з Росією". Також він додав, що війни вдалося б уникнути, якби Україна враховувала ідеї Медведчука.

Фейк 2. Губернатор Курської області заявив, що українці обстріляли прикордонний пункт Росії, а їхні прикордонники відкрили вогонь у відповідь. Це брехня, адже Україна веде оборонні дії.

Фейк 3. Російське міністерство оборони заявило, що незаконні збройні формування невизнаних і незаконних республік виявили під Маріуполем лабораторію для виготовлення "бойових наркотиків для українських націоналістів". Щоправда, пропагандисти для ілюстрації використали фото однієї зі шкіл Харкова, проваливши інформаційний вкид.

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