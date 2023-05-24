Алексей Макеев опубликовал кадры с военной техникой, которую Киев ждет от Берлина. Дипломат сделал твит в соцсетях, передает 24 Канал.
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Что написал посол Украины в Германии
Макеев был очень лаконичен. Он опубликовал всего одно краткое предложение.
110 Leopard 1A5 уже скоро,
– заявил дипломат.
Сотрудник МИД Украины также сделал селфи на фоне бронированной техники. Кроме фотографии он опубликовал короткое видео. На кадрах можно увидеть, как танк поворачивает башню и поднимает дуло.
Какова особенность танков Leopard 1A5.
Немецкий Бундестаг согласился усилить ВСУ тяжелым вооружением. Компания Rheinmetall хранит 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1.
Впервые Германия взяла на вооружение танки Leopard 1 в 1965 году. А в 1987 году была создана последняя модификация 1A5. Именно ее должна получить Украина. У этой модели лучше защита. Модифицированный танк обладает стабилизатором вооружения и новой системой управления огнем.
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- Этой зимой наши танкисты впервые постреляли из Leopard 2A6. Дипломат Макеев опубликовал видеозапись учений с немецкого полигона.
- Стоит напомнить, что Украина ждет не только "Леопарды", но и "Абрамсы". Представитель Пентагона Пэт Райдер рассказал, когда начнутся учения украинских экипажей на танках M1A1 Abrams.