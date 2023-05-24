В середине мая стало известно, что 31 танк M1A1 Abrams прибыл на территории ФРГ. В то же время официальный представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер констатировал 23 мая, что обучение наших бойцов на этой технике начнется в течение следующей недели.
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ВСУ едут в Германию
Ожидается, что около 250 украинских военнослужащих прибудут уже на этой неделе в Германию для участия в тренировках на Abrams. Об этом заявили в издании "Голос Америки" со ссылкой на авторитетные анонимные источники.
Вероятно, тренировки в Германии продлятся около 10 недель. На них бойцы овладеют тем, как управлять Abrams, маневрировать ими в общевойсковом бою и обслуживать их.
Что нужно знать о танках Abrams / Картинка 24 Канала