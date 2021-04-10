Пропагандисты разгоняют страшилки – Таран говорит, что Украина будет возвращать территории мирно
Андрей Таран заявил, что российские пропагандисты распространяют "страшилки" среди жителей оккупированных территорий. Они продвигают информацию о якобы агрессивных намерениях Украины и "подготовке к наступлению".
Источник:Минобороны
Россия "милитаризирует" информационное пространство
Министр обороны подчеркнул, что Россия пытается посеять панику среди украинцев и мирового сообщества. Для этого и распространяют видео с колоннами военной техники.
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Настоящими целями наращивания российского военного присутствия вблизи границы Украины в Крыму может быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе,
– сказал Таран.
Кроме того, Россия, по словам министра, хочет продемонстрировать Западу свою готовность к применению вооруженной силы в отношении Украины.
"Стратегической же целью России в отношении Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития", – подчеркнул чиновник.
Что станет поводом для обострения
- Спровоцированное обострение ситуации в районе конфликта.
- Обвинение Украины в нарушении прав русскоязычных так называемых "граждан России", которым массово раздавали российские паспорта.
Украина – мирное государство
Таран отметил, что Украина – миролюбивое государство, которое защищается от агрессии России.
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"Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь "братской любви" России не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины", – сказал глава Минобороны.
Он отметил, что Киев настроен на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины.
Как нужно увеличивать усилия против России
- Усиливать санкционный режим против России;
- теснее сотрудничать в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря;
- согласовать действия наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий Кремля, которые могут иметь разрушительные последствия для европейской системы безопасности.
Российская армия у границы с Украиной / Инфографика 24 канала
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