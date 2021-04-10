Андрей Таран заявил, что российские пропагандисты распространяют "страшилки" среди жителей оккупированных территорий. Они продвигают информацию о якобы агрессивных намерениях Украины и "подготовке к наступлению".

Россия "милитаризирует" информационное пространство

Министр обороны подчеркнул, что Россия пытается посеять панику среди украинцев и мирового сообщества. Для этого и распространяют видео с колоннами военной техники.

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Настоящими целями наращивания российского военного присутствия вблизи границы Украины в Крыму может быть усиление давления на Украину с целью принуждения к уступкам в переговорном процессе,

– сказал Таран.

Кроме того, Россия, по словам министра, хочет продемонстрировать Западу свою готовность к применению вооруженной силы в отношении Украины.

"Стратегической же целью России в отношении Украины остается ее возвращение под свой контроль и срыв нашего евроатлантического пути развития", – подчеркнул чиновник.

Что станет поводом для обострения

Спровоцированное обострение ситуации в районе конфликта.

Обвинение Украины в нарушении прав русскоязычных так называемых "граждан России", которым массово раздавали российские паспорта.

Украина – мирное государство

Таран отметил, что Украина – миролюбивое государство, которое защищается от агрессии России.

Важно Резников призвал украинцев не бояться "наступления" России и верить в армию

"Наши силы обороны прочно удерживают защитные рубежи, чтобы огонь "братской любви" России не перекинулся на нашу мирную территорию, чтобы дать время и аргументы политикам и дипломатам заставить государство-агрессора уйти из Украины", – сказал глава Минобороны.

Он отметил, что Киев настроен на цивилизованный путь возвращения своих временно оккупированных территорий. При этом не может быть никаких компромиссов в отстаивании интересов Украины.

Как нужно увеличивать усилия против России

Усиливать санкционный режим против России;

теснее сотрудничать в вопросах оперативного обмена разведывательной информацией, в частности в районе Черного моря;

согласовать действия наших дипломатов на всех международных платформах по осуждению агрессивных действий Кремля, которые могут иметь разрушительные последствия для европейской системы безопасности.



Российская армия у границы с Украиной / Инфографика 24 канала