Об этом в своей заметке в сети "Х" заявил глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут. По его словам, украинский ОПК способен делать немалый вклад в бюджет, если выйдет на зарубежный рынок.

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Тарас Чмут высказался о возможностях экспорта для ОПК

Тарас Чмут отреагировал на данные Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности по выделенным средствам на оборонно-промышленный комплекс. Так, согласно предоставленной информации, общий бюджет обороны страны составляет 40 миллиардов долларов. Однако, из этой суммы только 6 миллиардов тратится на закупку вооружения, в частности у отечественных производителей.

Запомните эти цифры. И больше никогда не спрашивайте, почему фонды покупают оружие, авто, модернизируют ЗРК и делают ежедневно всю свою работу,

– подчеркнул Тарас Чмут.

Согласно его словам, ОПК производит далеко не всю милитарную продукцию, нужную для ведения войны. Это связано, в частности, с нехваткой средств в государственном бюджете. Однако, если украинские производители выйдут на зарубежный рынок, можно будет получить дополнительные средства для покрытия военных нужд.

"Время открывать экспорт для ОПК и начинать зарабатывать валюту, завоевывать рынки и идти в совместные производства с партнерами. С этой войны мы должны выйти с милитарной экономикой, где значительный процент – это именно ОПК: как государственный, так и частный", – считает глава благотворительного фонда.