Про це у своєму дописі в мережі "Х" заявив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. За його словами, український ОПК здатен робити чималий внесок у бюджет, якщо вийде на закордонний ринок.

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Тарас Чмут висловився про можливості експорту для ОПК

Тарас Чмут відреагував на дані Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості щодо виділених коштів на оборонно-промисловий комплекс. Так, згідно з наданою інформацією, загальний бюджет оборони країни складає 40 мільярдів доларів. Однак, з цієї суми лише 6 мільярдів витрачається на закупівлю озброєння, зокрема у вітчизняних виробників.

Запамʼятайте ці цифри. І більше ніколи не питайте, чому фонди купують зброю, авто, модернізують ЗРК та роблять щодня усю свою роботу,

– підкреслив Тарас Чмут.

Згідно з його словами, ОПК виробляє далеко не всю мілітарну продукцію, потрібну для ведення війни. Це пов'язано, зокрема, з нестачею коштів у державному бюджеті. Проте, якщо українські виробники вийдуть на закордонний ринок, можна буде отримати додаткові кошти для покриття військових потреб.

"Час відкривати експорт для ОПК і починати заробляти валюту, завойовувати ринки та йти у спільні виробництва з партнерами. З цієї війни ми маємо вийти з мілітарною економікою, де значний відсоток – це саме ОПК: як державний, так і приватний", – вважає голова благодійного фонду.