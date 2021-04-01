300 миллионов и арендованный дом: чем поражает декларация Тараса Козака
Депутат от" ОПЗЖ " Тарас Козак, который находится под санкциями СНБО, за год вдвое увеличил свое богатство. К тому же он в который раз не задекларировал состояние гражданской жены.
Источник:"Схемы"
Эта информация стала известна после анализа декларации политика за 2019 и 2020 годы.
Чем владеет Козак
В 2019 году денежные активы Тараса Козака составили более 8,2 миллиона евро, а в 2020 году вдвое больше – 17,2 миллиона евро. Кроме того, его доходы в 2020 году выросли на почти 3 миллиона евро – до 10,9 миллиона евро.
К тому же Тарас Козак задекларировал 406 тысяч гривен депутатской зарплаты и 338 миллионов гривен, полученных от кипрской компании. Он имеет дом размером 300 квадратных метров во Львовской области и арендует 600-метровый дом и офис в Киеве. Козаку принадлежат две пары запонок с бриллиантами, 4 часов от Rolex, Patek Philippe, Breguet и Audemars Piguet.
В своей декларации пророссийский депутат не указал состояние гражданской жены Натальи Лавренюк – ни имущество, ни деньги, ни доходы.
Кратко санкции против супругов
- В феврале СНБО ввел санкции против Тараса Козака.
- Из-за санкций прекратили вещать каналы, принадлежавшие Тарасу Козаку, – Zik, 112 и Newsone.
- В феврале СНБО ввел санкции против жены Тараса Козака Натальи Лавренюк. Ей вместе с Оксаной Марченко, принадлежит Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России, вероятно, обеспечивающий нефтепродуктами оккупационные "ДНР" и "ЛНР". Марченко принадлежит 75%, а Лавренюк – 25%.
- Недавно СМИ сообщили, что Тарас Козак и Ренат Кузьмин летали в Россию и Крым уже после вооруженной агрессии Москвы.
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