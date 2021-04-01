Депутат от" ОПЗЖ " Тарас Козак, который находится под санкциями СНБО, за год вдвое увеличил свое богатство. К тому же он в который раз не задекларировал состояние гражданской жены.

Эта информация стала известна после анализа декларации политика за 2019 и 2020 годы.

Чем владеет Козак

В 2019 году денежные активы Тараса Козака составили более 8,2 миллиона евро, а в 2020 году вдвое больше – 17,2 миллиона евро. Кроме того, его доходы в 2020 году выросли на почти 3 миллиона евро – до 10,9 миллиона евро.

К тому же Тарас Козак задекларировал 406 тысяч гривен депутатской зарплаты и 338 миллионов гривен, полученных от кипрской компании. Он имеет дом размером 300 квадратных метров во Львовской области и арендует 600-метровый дом и офис в Киеве. Козаку принадлежат две пары запонок с бриллиантами, 4 часов от Rolex, Patek Philippe, Breguet и Audemars Piguet.

В своей декларации пророссийский депутат не указал состояние гражданской жены Натальи Лавренюк – ни имущество, ни деньги, ни доходы.

Интересно! Наталья Лавренюк все-таки является женой депутата. Вместе с Тарасом Козаком они путешествуют, отдыхают, имеют общий быт и, по словам политика, воспитывают общего ребенка.

Кратко санкции против супругов