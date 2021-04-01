Депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак, який перебуває під санкціями РНБО, за рік вдвічі подвоїв своє багатство. До того ж він вкотре не задекларував статки цивільної дружини.

Ця інформація стала відома після аналізу декларації політика за 2019 та 2020 роки.

Чим володіє Козак

У 2019 році грошові активи Тараса Козака склали понад 8,2 мільйона євро, а у 2020 році вдвічі більше – 17,2 мільйона євро. Окрім того, його доходи у 2020 році зросли на майже 3 мільйони євро – до 10,9 мільйона євро.

До того ж Тарас Козак задекларував 406 тисяч гривень депутатської зарплати та 338 мільйонів гривень, отриманих від кіпрської компанії.

Він має будинок розміром 300 квадратних метрів у Львівській області та орендує 600-метровий будинок й офіс у Києві.

Козаку належить дві пари запонок з діамантами, чотири годинники від Rolex, Patek Philippe, Breguet та Audemars Piguet.

У своїй декларації проросійський депутат не вказав статки цивільної дружини Наталії Лавренюк – ні майно, ні гроші, ні доходи.

Цікаво! Наталія Лавренюк таки є дружиною депутата. Разом з Тарасом Козаком вони подорожують, відпочивають, мають спільний побут та, за словами політика, виховують спільну дитину.

Коротко санкції проти подружжя