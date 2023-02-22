Известно, что супруги погибли от рук врага в Луганской области. Оккупанты убили их, когда Тарас и Ольга Мельстеры были в одном окопе.

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Были вместе с детства

Ольга и Тарас познакомились еще, когда были маленькими. Они вдвоем ходили в школу. А уж в 25 лет решили жениться. Тарас по специальности программист, а Ольга – кондитер. Она вела онлайн-курсы, на которых учила других украшать имбирные пряники. Известно, что супруги жили вместе со своей собакой Микой в Кропивницком.

Вместе приступили к обороне

Тарас и Ольга, когда оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, вместе встали на защиту родного государства. Он присоединился к рядам Теробороны, а она стала поваром в одной из добровольческих групп.

Уже в мае подразделение, в котором службу проходил Тарас, было переброшено на Донбасс. Ольга отправилась за ним. Правда, на этот раз взяла в руки оружие.

Война – это короткое слово, согласно которому тысячи, десятки тысяч именно таких историй. О семейных и очень уютных жизни, в которых были имбирные пряники, любовь, прогулки с собакой, тихий зеленый город. Именно эти жизни уничтожает российская армия, ворвавшаяся в чужую страну, сея смерть и разрушение,

– подчеркивают в NYT.

К несчастью, супруги погибли 21 июня 2022 года. Произошло это вблизи поселка Боровское Луганской области. Враг отнял у них жизнь, когда они были в одном окопе.

За почти год полномасштабного вторжения погибли также многие мирные жители Украины. В разведке Великобритании объяснили, почему так происходит.

Оккупанты бьют без разбора

Враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Как отметили в разведке, в январе оккупанты усилили обстрелы. Причем все чаще они попадали в медицинские или образовательные учреждения.

Такие атаки, отмечают в ведомстве, продолжают демонстрировать, что захватчики дальше бьют из артиллерии и прочего подобного вооружения. Напоминаем, что артиллерию используют для огневой поддержки наземных подразделений в наступлении или обороне. Но отнюдь не для того, чтобы атаковать ею гражданское население. Впрочем, именно это и послужило причиной гибели большого количества мирных украинцев.