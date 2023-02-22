Відомо, що подружжя загинуло від рук ворога на Луганщині. Окупанти вбили їх, коли Тарас і Ольга Мельстери були в одному окопі.

Читайте також "Поки Путін виступав перед рабами": українські зірки емоційно реагують на обстріл Херсона

Були разом з дитинства

Ольга та Тарас познайомилися ще, коли були малими. Вони удвох ходили до школи. А вже у 25 років вирішили одружитися. Тарас за фахом програміст, а Ольга – кондитерка. Вона вела онлайн-курси, на яких навчала інших прикрашати імбирні пряники. Відомо, що подружжя мешкало разом зі своєю собакою Мікою у Кропивницькому.

Разом стали до оборони

Тарас і Ольга, коли окупанти здійснили повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, разом стали на захист рідної держави. Він долучився до лав Тероборони, а вона стала кухаркою в одній з добровольчих груп.

Вже у травні підрозділ, в якому службу проходив Тарас, перекинули на Донбас. Ольга подалася за ним. Правда цього разу взяла до рук зброю.

Війна – це коротке слово, за яким тисячі, десятки тисяч саме таких історій. Про сімейні та дуже затишні життя, в яких були імбирні пряники, кохання, прогулянки з собакою, тихе зелене місто. Саме ці життя знищує російська армія, яка вдерлася до чужої країни, сіючи смерть і руйнування,

– наголошують у NYT.

На жаль, подружжя загинуло 21 червня 2022 року. Сталося це поблизу селища Борівське Луганської області. Ворог відібрав у них життя тоді, коли вони були в одному окопі.

За майже рік повномасштабного вторгнення загинуло також чимало мирних мешканців України. У розвідці Великої Британії пояснили, чому так відбувається.

Окупанти б'ють без розбору

Ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Як зауважили у розвідці, у січні окупанти посилили обстріли. Причому все частіше вони влучали в медичні або освітні заклади.

Такі атаки, наголошують у відомстві, продовжують демонструвати, що загарбники далі б'ють з артилерії та іншого подібного озброєння. Нагадуємо, що артилерію використовують для вогневої підтримки наземних підрозділів у наступі або обороні. Але аж ніяк не для того, щоб атакувати нею цивільне населення. Втім, саме це і стало причиною гибелі великої кількості мирних українців.