У війні з російськими окупантами 21 червня загинуло подружжя з Кропивницького. Про смерть Ольги та Тараса Мальстер повідомила мати Інга Дудник.

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Коли життя змусило їх змінити комп'ютерні мишки на автомат, я намагалася прийняти їхній вибір. Коли дочка обрізала коси не тому, що хотіла змінити зачіску, а тому, що заважали носити бронік, мене накрило. А сьогодні я плачу. Вони стали нашими янголами охоронцями,

– написала жінка.

Вона подякувала дочці Ользі та зятю Тарасу за те, що вони захищали Україну. Тепер вони будуть її захисниками на небі.

Мати втратила єдиного сина

Про загиблу Ольгу відомо, що створювала кондитерські вироби. Жінка випікала печиво, яке прикрашала вручну. Казала, що любов до малювання та готування поєдналася для неї у пряниках.

Також брала участь у багатьох благодійних проєктах для допомоги військовим, онкохворим, дітям і людям, які не мають постійного місця проживання. Мама Ольги – Інга Дудник є координаторкою гуманітарного центру у Кропивницькому для допомоги переселенцям.

Загиблий герой Тарас Мальстер був у своєї матері єдиним сином, якого вона, на жаль, втратила у цій війні. Сама ж Людмила Шестакова – екологиня та координаторка регіонального кінофестивалю "Docudays UA".

Редакція 24 каналу щиро співчуває усім рідним, знайомим та друзям загиблого подружжя, яке віддало свої життя за Україну.

Загиблі Герої у війні з Росією

На жаль, нам нерідко доводиться чути жахливі звістки з фронту, де гинуть наші воїни. Стало відомо, що 18 червня у бою з російськими загарбниками загинув засновник молодіжної ГО "Поклик Яру" з позивним "Історик". Герой виконував бойове завдання на Херсонщині, коли його накрило артилерійським обстрілом. Друзям було відомо, що "Історик" готувався з честю прийняти смерть у бою. Проте досі не можуть оговтатись від втрати.

Повідомляли й про те, що на війні з російськими окупантами загинув командир батальйону "Карпатська Січ" та багаторічний керівник "Легіону Свободи" Олег Куцин. Україна втратила Героя на Харківщині, на Ізюмському напрямку. Олег Куцин, позивний якого був "Кум", очолював 49 окремий стрілецький батальйон Збройних Сил України. Також саме він був засновником "Легіону Свободи" та керував ним протягом багатьох років. Його знали як справжнього воїна.

На жаль, втрачаємо ми у цій війні також мужніх та сміливих кореспондентів. Загинув відомий український військовий кореспондент Олексій Чубашев. Лише в 2021 році захисника звільнили у запас. Але одразу після повномасштабного вторгнення він повернувся до лав ЗСУ, щоб захищати Україну. Обставини смерті точно не були відомі. Після 24 лютого у нього народився син. Герой встиг його побачити один раз.

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