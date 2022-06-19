Про загибель Олега Куцина повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Також співчуття висловив і лідер партії "Свобода" Олег Тягнибок.

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Куцин був командиром 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ

Олег Куцин, позивний якого був "Кум", очолював 49-ий окремий стрілецький батальйон Збройних Сил України. Також саме він був засновником "Легіону Свободи" та керував ним протягом багатьох років. Руслан Марцінків назвав полеглого захисника одним з найпотужніших командирів на Східному фронті.

Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером. Помстимо за смерть великих лицарів!

– написав мер Івано-Франківська.

Називає непоправною для України втратою загибель Куцина і Олег Тягнибок. Він наголосив, що стояти поруч з полеглим пліч-о-пліч було для нього честю.

Редакція 24 каналу висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким, а також побратимам загиблого Героя.