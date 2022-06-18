Російські окупанти продовжують штурм України на багатьох напрямках та обстріл мирних міст. Ворог зазнає шалених втрат, але, на жаль, гинуть й наші неймовірні герої.

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Загибель Олексія Ягодки

Стало відомо про те, що у Миколаєві загинув Олексій Ягодка. Він був добровольцем та служив у полку зв'язку. Без батька залишилися троє дітей.

Раніше Олексій був політиком одеського осередку партії "Голос". Два роки він активно працював, брав участь у всіх заходах, намагався допомогти усім, хто звертався по допомогу. Герой мав три вищі освіти та намагався зробити усе, щоб зробити Україну кращою.

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В тимчасово окупованому Херсоні росіяни почали шукати покинуті українцями помешкання. Вони зібралися розселяти там співробітників ФСБ. ті вже навіть встигли позавозити у місто свої сім'ї, наразі вони проживають у готелі "Оптіма". Втім, готельні умови окупантам набридли: вони, бачте, хочуть почувати себе, як вдома.

Росіяни війною проти України зуміли досягнути лише однієї цілі: тепер їх запекло ненавидить кожен українець. Поривання усіх освітніх та культурних зв'язків з ворогом вже набрало обертів. До нього долучився і Миколаїв, де з нового навчального року не буде жодного російськомовного класу.

ЗСУ вдалося встановити дані майже 4 тисяч росіян, яких наші воїни зробили "хорошими". Переважна більшість – дагестанці та буряти. Гнати на війну мешканців Москви або Пітера окупанти бояться, тому закидають фронт "гарматним м'ясом" з бідних регіонів, а таких у Росії вистачає.

У Сєвєродонецьку тривають гарячі бої, безпечна евакуація людей з міста просто неможлива. Велика кількість цивільного населення переховується на підприємстві "Азот". Окупанти заявили, що організують "гумкоридор" для евакуації, але вірити їм не можна – дотримуватися обіцянок ворог не збирається, і довіра до них може коштувати життя.

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